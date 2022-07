No Mês da Consciência Negra Prefeitura de Carapicuíba prepara várias atividades

Escolas da Rede Municipal de Ensino farão uma série de atividades culturais, e no dia 20 de Novembro será realizada ação intersecretarial no Calçadão, além de caminhada partindo do Parque dos Paturis. Confira programação.

O mês da Consciência Negra será comemorado, em Carapicuíba, com uma série de atividades preparadas pela Prefeitura do Município, através de várias secretarias, com apoio de entidades do Movimento Negro local.

Programação

– Todas as semanas de novembro

Atividades nas escolas – A Secretaria Municipal de Educação desenvolverá nos Polos Educacionais das regiões do Ariston, Cohab, Brígida e Planalto, eventos educativos voltados a cultura e ao combate do preconceito racial. Em todas as semanas de novembro ocorrerão oficinas de: música, dança, e instrumentos musicais; alimentação e religiosidade; história e cultura africana e afro-brasileira; arte e literatura. “São ações que, entre outras coisas, ajudam a combater e conscientizar os alunos quanto ao preconceito racial, fortalecer a construção de suas identidades culturais, ou seja, as raízes do lugar onde moram”, explica a Secretária de Educação Aparecida da Graça Carlos.

– Dia 20 de novembro

Marcha Consciência Negra – A Marcha da Consciência Negra será realizada no dia 20 de novembro – Dia Nacional da Consciência Negra – Feriado Municipal, e reunirá as secretarias municipais, entidades do Movimento Negro e população. Haverá concentração às 10h no Parque dos Paturis e os participantes vão seguir pela avenida Mário Covas Jr. em direção ao Calçadão. A Coordenadoria Especial de Políticas Públicas da Igualdade Racial de Carapicuíba, subordinada a Secretaria de Governo, também participa da organização do evento. O coordenador, Edson Robson, observa a relevância da data. “É um momento de lembrarmos a importância que o povo negro teve e ainda tem no desenvolvimento do País e o papel de Zumbi dos Palmares, como grande guerreiro e herói, que lutou contra a discriminação racial, através do qual discutimos as diferenças sociais que ainda existem entre negros e não-negros”, comenta.

Ação Social e outras atrações no Calçadão – Também no dia 20 de novembro, o Calçadão de Carapicuíba vai concentrar uma grande ação social envolvendo várias secretarias da Prefeitura. Saúde, Educação, Assistência Social, Trabalho e Emprego, Campanha Comércio Legal, entre outras, terão tendas que atenderão o público durante todo o dia. Num palco que será montado no local, grupos de hip-hop, samba e capoeira farão apresentações.



Filme – Também será projetado o filme “Antônia”, com a presença de atores que contracenam no longa metragem: DJ Negro Rico e DJ Hadj. Às 16h, no Calçadão.

– Dia 25 de novembro

Palestra: Estatuto da Igualdade Racial – A Lei Federal número 12.288/2010, que foi aprovada pelo presidente Lula “para combater a discriminação racial e as desigualdades estruturais e de gênero que atingem os afrobrasileiros, incluindo a dimensão racial nas políticas públicas e outras ações desenvolvidas pelo Estado”, será apresentada pelos advogados: Dr. Sidney Paula Oliveira e Dra Cleusa Lincon Martins. Às 19h, no Teatro Jorge Amado – Avenida Miriam, Centro de Carapicuíba.



Texto: Suzana Camargo

Fotos: Reginaldo Guimarães