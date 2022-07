Secretaria da Saúde de Carapicuíba capacitará Conselheiros gestores de Saúde

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Com o objetivo de fortalecer o controle social dos serviços e equipamentos públicos de saúde, Prefeitura de Carapicuíba promove curso de capacitação aos conselheiros de saúde



A Secretaria da Saúde de Carapicuíba iniciará nesta quarta-feira, dia 10 de novembro, o curso de capacitação para os integrantes dos Conselhos Gestores das Unidades de Saúde. O curso será ministrado por Dr. Gilson Carvalho, Dr. Jorge Harada e Dr. Luiz Meneguetti, nos dias 10, 17 e 24 de novembro, na Faculdade de Tecnologia FATEC, sito a Avenida Francisco Pignatari, 650 – Vila Gustavo Correa.



A capacitação terá inicio no dia 10 às 13h e aproximadamente 200 pessoas participarão, entre elas, os conselheiros municipais de saúde; os conselheiros gestores da saúde empossados no dia 26 de agosto para a gestão 2010/2012; parlamentares, representantes das Secretarias Municipais e Coordenadores das Unidades Básicas de Saúde.



CONSELHO GESTOR – O Conselho Gestor é formado por representações de 50% de usuários, 25% de trabalhadores da saúde e 25% de gestores da saúde e o seu papel consiste na formulação das prioridades, metas e estratégias para ação local de saúde. Além disto, o Conselho gestor propõe ações para solucionar os problemas enfrentados pela Unidade de Saúde visando a melhoria da qualidade do serviço prestado à comunidade, obedecendo aos princípios do Sistema Único de Saúde.



A Secretária da Saúde Dra. Simone Augusta Monteaperto, com o objetivo de consolidar o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e a efetivação do controle social através da participação popular nas definições das ações de saúde, promoverá encontros e capacitação para que os membros dos Conselhos possam adquirir novas experiências e aprendizados para o exercício pleno de tão relevante função.



Conheça os palestrantes: