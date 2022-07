Transportadores de escolares são orientados a tornarem-se microempresários individuais

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Parceria entre a Prefeitura de Carapicuíba , através de várias secretarias, entidades, empresas e o SEBRAE objetiva reduzir a informalidade nos comércios e serviços do município.

Centenas de transportadores de escolares reuniram-se no último dia 3 para assistirem a palestra do Sebrae a respeito do Microempreendedor Individual (MEI), modalidade de empresa, criada em 2009, que possibilita o ingresso de trabalhadores informais à formalidade.

O encontro, que foi realizado no auditório da Comunidade Kolping de Vila Dirce, foi uma iniciativa da Associação dos Transportadores de Escolares de Carapicuíba em parceria com a Prefeitura de Carapicuíba e o SEBRAE-SP.

O presidente da Associação, José Alves de Aquino Neto, afirmou que iniciativas como esta são um importante passo para que os transportadores possam desenvolver melhor suas atividades. Estiveram presentes o prefeito Sergio Ribeiro, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, Marcelo Dourado e representantes da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. O monsenhor Paulo Link, presidente da Obra Kolping do Brasil também prestigiou o encontro.



A palestra foi apresentada pela publicitária Patrícia Silvia Alves, do Sebrae. Ela elencou alguns dos problemas que os empreendedores informais sofrem, como a não comprovação de renda, que cria dificuldades para alugar uma casa, comprar um carro ou até mesmo fazer um empréstimo bancário por não ter comprovação de renda; a falta de comprovação da procedência de suas mercadorias por falta de notas fiscais; a exclusão dos benefícios previdenciários para o próprio empreendedor, que fica sem direito a auxílio doença e aposentadoria, dentre outras garantias da lei.

Em seguida, Patrícia enumerou as vantagens de ser um microempreendedor individual legalizado: direito à cidadania e benefícios governamentais, assessoria gratuita e apoio do técnico do SEBRAE na organização do negócio, possibilidade de crescimento como empreendedor, cobertura previdenciária, contratação de um funcionário com menor custo, isenção de taxas para o registro da empresa, ausência de burocracia, acesso a serviços bancários, inclusive crédito, comprovação da procedência de produtos através de Nota Fiscal, regularidade junto às autoridades municipais, evitando o risco de embargo.

A Prefeitura Municipal de Carapicuíba está procedendo com a regularização dos trabalhadores ambulantes, e oferece apoio para aqueles que optarem pelo MEI, através da Diretoria de Indústria e Comércio, da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, em parceria com entidades, empresas e Secretarias municipais diretamente envolvidas.