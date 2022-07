Carapicuíba discute projeto de solução logística para o Etanol

Secretarias do Meio Ambiente e de Desenvolvimento Urbano e Habitação, conversaram com representantes da empresa Uniduto sobre Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (Rima), que está sendo apresentado aos munícipes, de hoje, 11 de novembro, até a próxima terça-feira, 16.

De 11 à 16 de novembro, os cidadãos de Carapicuíba que tiverem interesse em conhecer e entender mais sobre a situação ambiental da região Oeste da Grande São Paulo, bem como de todo o estado, poderão fazê-lo a partir de uma visita até o Centro Administrativo da Prefeitura. No local, está instalado um ponto de informações da empresa Uniduto, que oferece soluções logísticas via dutos e portos, para o Etanol.

A Uniduto oferecerá serviços de transporte para parte significativa do etanol produzido no Estado de São Paulo e nas demais regiões produtoras até os grandes centros consumidores paulistas, além de porto privativo destinado à exportação e à cabotagem.

Um dos dutos condutores passará por Carapicuíba e Região, através do Rodoanel, em sistema subterrâneo.

A Secretária do Meio Ambiente, Olympia Navasques e o Secretário de Desenvolvimento Urbano, Alexandre Pimentel, reuniram-se esta semana, com representantes da Uniduto para discutir o projeto da empresa e também o Relatório de Impacto Ambiental que do realizado para o mesmo.

Nessa reunião também foi discutida a proposta dos secretários, da realização de audiência pública no Município. A Uniduto informou que as solicitações devem ser protocoladas no CONSEMA – Conselho Estadual do Meio Ambiente, que será efetuado por ambas as Secretarias.

A Uniduto prevê iniciar suas atividades em 2013. Quando em operação, terá capacidade para transportar até 16 bilhões de litros de etanol por ano.

