Convocação Extraordinária para reunião do FUNDEB

O Presidente do Conselho Municipal do FUNDEB, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 2.863/09, torna público etodos os membros eleitos para a reunião que será realizada no dia 16 de novembro de 2010 às 9h00min na sede do Conselho (Secretaria Municipal de Educação de Carapicuíba ).Nesta reunião serão tratados assuntos relacionados à análise de recursos, entre outras solicitações do Conselho Municipal de Educação de Carapicuíba