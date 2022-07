Atleta de Carapicuíba realiza sonho

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Natural da cidade de Condado, no Estado de Pernambuco, o jovem Roalasse Menezes, de 18 anos, veio para a cidade de Carapicuíba em março de 2009 com o sonho de se tornar jogador profissional de futebol e atuar em clubes grandes de São Paulo.

O atleta já defendeu as equipes do Sport Clube Recife e Santa Cruz FC. Ao chegar em Carapicuíba fez testes no América de São José do Rio Preto, Guaratinguetá e São Caetano.

No final do ano passado foi convidado pelo preparador de goleiros Iremarques Pocotó para fazer um teste na equipe de Carapicuíba, sendo aprovado unanimente pela comissão técnica formada pelo preparador físico Hélio Rodrigues, o auxiliar Helinho e o diretor técnico Gilmar Ferreira.

O bom desempenho na Copa da Juventude, vestindo a camisa de Carapicuíba, despertou o interesse de clubes como Santos, Ponte Preta, Primeira Camisa de São José dos Campos e Atlético de Sorocaba com o qual fechou contrato de 3 anos, proporcionando a oportunidade de participar do intercâmbio com equipes da Coréia do Sul, Coréia do Norte, Russia, China e Japão.

Recem-chegado de viagem pela Ásia, Roalasse esclarece que a participação na seleção de futebol de Carapicuíba fez com que as portas se abrissem no mercado do futebol brasileiro e internacional.



Texto e Fotos: Rogério Roque