Vacina contra o sarampo vai até o dia 30 de novembro

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Como reforço ao combate ao Sarampo, a Prefeitura vacinará jovens até 19 anos de idade



Em virtude das recentes notícias sobre os casos de sarampo a Secretaria da Saúde de Carapicuíba decidiu reforçar a vacinação para a faixa etária de 1 a 19 anos de idade, prorrogando a campanha até 30 de novembro.



O sarampo é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral, grave, transmissível e extremamente contagiosa. De acordo com o Ministério da Saúde, as complicações infecciosas atingem principalmente as crianças desnutridas e menores de 1 ano.



Embora desde 2000 não haja registro casos de sarampo no Estado de São Paulo, houve ocorrência de casos em outros estados do país. E como o período de férias se aproxima, a Secretaria da Saúde de Carapicuíba, seguindo as orientações da Secretaria Estadual da Saúde tem reforçado a vacina contra o sarampo para a população menor de 19 anos de idade.

Segundo o calendário oficial de imunização, a primeira dose da vacina contra o sarampo deve ser tomada aos 12 meses de idade, com reforço entre 4 e 6 anos. Mas, desde 2008 a imunização é reforçada para pessoas com até 19 anos.

A vacinação, oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), encontra-se disponível em todos os dias nas Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. A vacina é a única maneira eficaz de prevenção contra a doença.



Texto: Hyde Pedreira

Fotos: Diego Bustamante