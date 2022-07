Teatro Jorge Amado recebe exposição – O Brasil Romântico, de Waldeci de Deus

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Com um coquetel para amantes das artes e fãs, a artista plástica Waldeci de Deus iniciará a mostra de suas obras reunidas na exposição “O Brasil Romântico” no Hall do Teatro Jorge Amado. O evento será no dia 29 de novembro, segunda-feira.

Irmã do artista Waldomiro de Deus, Waldeci é moradora de Carapicuíba há mais de vinte anos em Carapicuíba e sua arte é conhecida por todo o Brasil e também fora do país. Seu estilo de pintura “naif” é admirado por muitos críticos de arte, vale a pena conferir.



Com o apoio da Secretaria da Cultura de Carapicuíba, a mostra acontece no Teatro Jorge Amado, que fica na Av. Mirian nº 87 – Centro.



Texto: Cida Diniz