Filósofo alemão consagrado mundialmente visita Carapicuíba

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Uma visita ilustre esteve em Carapicuíba no último sábado, 13. O filósofo alemão Robert Kurz, consagrado mundialmente por seu livro “O Colapso da Modernização”, no qual faz críticas ao capitalismo.

Kurtz veio para a cidade de trem, acompanhado de um grupo de alunos da USP, dos cursos de geografia e sociologia. Ele desembarcou na estação da CPTM em Carapicuíba, pela manhã, e foi recepcionado pelos Secretários da Prefeitura Dernal Santos, Governo, e Alexandre Pimentel, Desenvolvimento Urbano e Habitação, além de técnicos dessa secretaria.

Ele visitou locais no Município como a ocupação instalada nas proximidades do Transbordo, atrás da estação de trem; empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, Cohab, Aldeia de Carapicuíba e a região de Alphaville.

Ao final da visita o filósofo comentou ter ficado impressionado com a rapidez do crescimento populacional em cidades como Carapicuíba, que contrasta com cidades européias como a que nasceu, Nuremberg, na Alemanha, na qual só foi registrado aumento expressivo de população num espaço de 600 anos. Também chamou a atenção de Kurz, os contrastes existentes no Município e a expansão que ocorre na região.

O filósofo realizou palestras na Aliança Francesa, em São Paulo.



Obra – O trabalho de Robert Kurz abrange a teoria da crise e da modernização, a análise crítica do sistema mundial capitalista, a critica do iluminismo e a relação entre cultura e economia. Publica regularmente ensaios em jornais e revistas na Alemanha, Áustria, Suiça e Brasil (jornais Folha de São Paulo, Estadão e outros).

