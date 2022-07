Parceria entre Prefeitura e Sabesp garante obras de saneamento no Jd. Angélica e outros

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Nesse bairro será construído um coletor tronco, que também vai beneficiar o Maria Beatriz e o Ariston 3. Além disso, a pedido do Prefeito Sergio Ribeiro, será feita ligação de esgoto na rua Zacarias de Medeiros, no Jardim Santa Tereza, onde ocorre a obra da UPA.

A partir de parceria estabelecida com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), a Prefeitura de Carapicuíba conseguiu arregimentar mais benefícios para a população.

Em reunião realizada semana passada, o prefeito Sergio Ribeiro, acompanhado pelo Secretário Municipal de Obras, Joel Brito e técnicos das secretarias de Desenvolvimento Urbano e Habitação e Meio Ambiente, recebeu representantes da empresa em seu gabinete. Ficou acertada a continuidade da construção de um coletor tronco, que captará a rede de esgoto dos jardins Angélica, Maria Beatriz e Ariston 3.

Atendendo pedido do Prefeito foi firmado compromisso entre a Sabesp e a Prefeitura, para a realização da ligação da rede de esgoto na rua Zacarias de Medeiros, no jardim Santa Tereza, onde está sendo construída a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com recursos do governo federal.

Sergio Ribeiro fez, ainda, um acordo com os representantes da empresa para a regularização do fornecimento de água do Instituto Casa da Gente, entidade que atua no Município em convênio com a Prefeitura e onde funciona uma unidade de ensino público municipal, o programa Pró-Jovem Urbano, do governo Federal, entre outras atividades.



Texto: Suzana Camargo

Fotos: Gilberto Cerri