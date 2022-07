Secretaria da Saúde intensifica prevenção à Dengue

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

No sábado, 27 acontecerão atividades culturais no Calçadão, para alertar a população a respeito do perigo da Dengue. Também serão intensificadas as ações de conscientização nas Unidades Básicas de Saúde, feiras livres e supermercados (Sonda, Tenda e Extra).

O Ministério da Saúde divulgou recentemente que em 2010 a dengue levou à morte 592 pessoas, enquanto em 2009, os casos fatais foram 312. A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria da Saúde e Medicina Preventiva, trabalha no combate e controle da dengue, visitando residências diariamente e explicando à população como evitar a dengue. Entretanto, o combate à dengue é de responsabilidade de toda a sociedade. A dengue mata!

Para alertar a população e evitar o risco de proliferação da doença, a Secretaria da Saúde intensificará o trabalho de rotina, com a distribuição de folhetos explicativos nas Unidades Básicas de Saúde, feiras livres e supermercados (Sonda, Tenda e Extra).

Além disto, no sábado, 27, acontecerá no Calçadão – Centro, das 09 às 16 horas, evento e atividades culturais para alertar a população. Estandes apresentarão o mosquito Aedes aegypti e esclarecimentos sobre a reprodução e como eliminar os criadouros. Acontecerão, durante todo o dia, atividades como dança do ventre e capoeira e às 15 horas, a apresentação da peça teatral “O Mosquito da Dengue”, encenada por agentes da Vigilância Sanitária.

A Secretária de Saúde, Dra. Simone Marques Monteaperto, ressalta que a prevenção é o melhor tratamento contra qualquer doença. A dengue pode ser evitada com pequenos cuidados caseiros, como não deixar água parada em vasos de flores, calhas, laje, pneus, latas etc., e manter a caixa d´água limpa e coberta. O Aedes aegypti pode-se reproduzir até em pequenas quantidades de água parada. “Somente com a prevenção podemos evitar uma epidemia de dengue no Município”, explica.

Os primeiros sintomas da doença podem ser dor de cabeça, febre alta, desânimo, dor nos olhos e dor no corpo. Os profissionais da Saúde das Unidades Básicas de Saúde estão sendo orientados para diagnosticar com eficiência e rapidez os possíveis casos. Por isso, é importe procurar o atendimento médico assim que houver suspeita da doença para um tratamento correto.

Texto: Hyde Pedreira e Cida Diniz

Fotos: Gilberto Cerri