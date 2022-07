Prefeitura discutirá Plano de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos com empresas locais

Secretarias: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Reunião convocada para o próximo sábado, 27, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, vai reunir empresários que locam caçambas para coleta de entulho na cidade



A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade, convoca empresas que locam caçambas para coleta de entulho na cidade, para reunião que ocorrerá no próximo sábado, 27, às 14h, no Centro Administrativo (Avenida Presidente Vargas, 280, Centro).

A pauta do encontro será a construção de um Plano de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos da Construção Civil.

O objetivo é envolver, no Plano, diferentes órgãos da Administração pública e da sociedade civil com o propósito de realizar a limpeza urbana, a coleta, o tratamento e a disposição final do lixo, elevando assim a qualidade de vida da população e promovendo o asseio da cidade.

Segundo dados da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a geração dos resíduos sólidos da construção civil é alta, podendo representar mais da metade dos resíduos sólidos urbanos. A Secretaria estima que a geração de resíduos da construção civil situa-se em torno de 450kg/ habitante /ano.

“Carapicuíba não dispõe de nenhum aterro licenciado para a deposição de inertes, mas já está em estudo a implantação de uma usina de triagem com instalação em local adequado”, informa a Secretária Olímpia Navasques.

Na reunião também será abordada a nova Legislação que dispõe sobre a questão dos entulhos no Município.



Texto: Suzana Camargo

Foto: Gilberto Cerri