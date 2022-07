Equipe de atletismo desponta em Carapicuíba

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Um grupo de alunos da Escola Estadual Victorio Fornasaro da Vila Lourdes em Carapicuíba tem provocado furor nos torneios que tem disputado, batendo equipes de Barueri, Osasco, Guarulhos e Praia Grande, as quais possuem excelente estrutura de treinamento.

Para se ter idéia, Ygor Vinicius Barbosa, 12 anos, venceu a prova de 600 mts. do Festival do Centro Olímpico de Atletismo da Virada Esportiva 2010, que é promovido pela Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo da cidade de São Paulo e aconteceu no último sábado, 20 de novembro. O jovem talento obteve a marca de 1 min. e 35seg., subindo para o primeiro lugar do ranking da Federação Paulista de Atletismo.

Já a equipe pré-mirim formada por Eric Santos, Augusto Geraldo, Guilherme Amaral e Gustavo Gomes ficou em segundo lugar na prova de revezamento 4 x 50 mts. e ocupa a segunda posição no ranking paulista.

O grupo treina às terças e quintas na período da manhã, sendo orientados pelo prof. Aparecido dos Santos que presta trabalho voluntário e já solicitou o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba para tentar manter os alunos em Carapicuíba, uma vez que outros atletas tem sido encaminhados para treinar no Sesi-Osasco.

Texto e Foto: Rogério Roque