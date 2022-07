Futsal é segundo esporte em Carapicuíba

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba informa que as Escolinhas de futsal tem crescido a cada dia, a fim de atender a demanda do município, ocupando o posto de segunda modalidade mais praticada na cidade, perdendo apenas para o futebol de campo.

Atualmente cerca de 500 alunos participam das Escolinhas de futsal que são coordenadas pelos professores Tonhão, Rafael, Leide, Camila, Cleiton e Chicão, os quais atuam nos ginásios Ayrton Senna e Tancredo Neves.

O horário de treinamento do futsal é de terça e sexta das 10h às 12h e das 13h às 16h; quarta das 13h às 15h e quinta-feira das 8h às 12h.

Os interessados em praticar a modalidade devem procurar a Secretaria de Esportes e Lazer que fica na Av. Inocêncio Seráfico, 2005, munidos de cópias e originais do RG, declaração escolar, comprovante de endereço, duas fotos 3 x 4 e exame médico que pode ser feito gratuitamente no local. As aulas são gratuitas. Telefone 4187-7000.

Texto e Foto: Rogério Roque