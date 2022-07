Carapicuíba sedia reunião do projeto Mais Educação

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Em reunião na FATEC, representantes de várias cidades discutem perspectivas do projeto para os próximos anos, e trocam experiências

Na última terça-feira (16) O município de Carapicuíba sediou a reunião do Comitê Metropolitano do Projeto Mais Educação, que aconteceu no Auditório da FATEC-ETEC. A atividade, que reuniu autoridades e profissionais da educação de Osasco, Cotia, Barueri, Embu e outras cidades da região, teve como objetivo a troca de experiências com o programa.

O Mais Educação é um projeto coordenado pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), do Ministério da Educação, e seu objetivo é aumentar o tempo de permanência dos alunos na escola. No turno em que o aluno deixaria a escola, são oferecidas, por exemplo, atividades de lazer, esporte e cultura, e também atividades pedagógicas.

O município de Carapicuíba aderiu ao projeto em junho de 2010. Desde então, duas escolas municipais – a EMEF Vereador Edgar Simões e a EMEF Miguel Costa Júnior – oferecem a 200 alunos, no contraturno, oficinas de Teatro, Canto Coral, Música, reforço escolar, entre outras atividades. O objetivo da Secretaria de Educação é ampliar o projeto para as demais escolas.



A Secretária de Educação Aparecida Graça Carlos ressaltou a importância do projeto em Carapicuíba. “O objetivo de nossa Administração é transformar Carapicuíba em uma cidade educadora. Esse projeto, o Escola Aberta nos finais de semana, e outras ações que estamos implementando na cidade cumprem esse papel”, frisou.





Texto: Helton Alves

Foto: Gilberto Cerri