Handebol de Carapicuíba é campeão em Jandira

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A equipe de handebol juvenil masculino de Carapicuíba ficou com a medalha de ouro da 2ª Olimpíada de Jandira ao vencer o time do Alphaville Tênis Clube por 18 X 10 e Ribeirão Pires de 17 X 11 neste sábado, 20 de novembro, no Ginásio Central de Jandira.



Já a equipe mirim de handebol feminino de Carapicuíba ficou com a prata, ao ganhar do Instituto São PIO X pelo placar de 10 X 4, mas perdeu a final para Jandira por 13 X 10.

O destaque da cidade de Carapicuiba foi a armadora Tamara Willock que fez 10 gols no torneio.



Texto e Fotos: Rogério Roque