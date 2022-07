Prefeitura dará cursos de qualificação a funcionários da Administração em parceria com Fatec/Etec

Secretarias: Administração

A assinatura da parceria foi efetivada ontem, 30 de novembro, no prédio Liberdade, Centro.

Através de uma parceria com a Fatec/Etec (Faculdade de Tecnologia/Escola Técnica Estadual) firmada oficialmente em reunião que aconteceu ontem, 30 de novembro, a Prefeitura de Carapicuíba iniciará em dezembro a capacitação dos funcionários que trabalham na Administração Pública.

O objetivo é qualificar a mão de obra, para que, em conseqüência, o trabalho e o atendimento também sejam executados de forma mais técnica e com maior qualidade.

Referindo-se aos poucos recursos financeiros do Município, Ribeiro afirma que iniciativas como a parceria com a Fatec/Etec são boas saídas para se conseguir benefícios e melhorias. “Justamente pelos poucos recursos que temos, em termos de Orçamento e arrecadação na cidade é que temos de ser criativos e inventivos para que cada centavo seja utilizado da melhor maneira”, afirma.

Dentre as FATECs do Estado de São Paulo, a unidade de Carapicuíba tem se destacado pela procura. Para se ter uma idéia, o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que oferece 40 vagas, teve, no último vestibular, 768 inscritos, o que significa 19,2 candidatos por vaga, contra apenas 13,8, na unidade de Barueri. O curso, em Carapicuíba, também é mais procurado do que a unidade paulistana, que tem uma relação candidato-vaga de 14,2.