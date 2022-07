Secretária de Educação discute Plano de Carreira com comissão de vereadores

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Depois de um processo democrático de elaboração, Plano de Carreira do Magistério é discutido com Comissão Temática da Câmara

Na última quarta-feira (24), a Secretária de Educação, Aparecida Graça Carlos, e técnicos da secretaria reuniram-se com a Comissão de Educação da Câmara Municipal. O encontro, que aconteceu na sede da Secretaria de educação, teve como propósito discutir o Plano de Carreira do Magistério. Participaram, além da secretária e técnicos da prefeitura, os vereadores Wanderley, Gilmara, e Professora Sônia, titulares da comissão.

A Secretária de Educação fez à comissão o retrospecto das discussões do Plano. “Depois de elaborado, o documento foi discutido pelos professores em atividade que aconteceu em agosto, e nas escolas. O resultado dessas discussões foi sistematizado pela comissão responsável, e, na medida do possível, acrescentado à minuta do Plano de Carreira. Também fizemos discussões com as entidades de classe, como a APEOESP e SINDFUSM, e agora estamos na etapa final”, ressaltou.

Katsue Hamada e Zenun, Diretora Técnica Pedagógica, fez um diagnóstico da situação encontrada, e falou sobre as dificuldades de elaboração do Plano. “Encontramos a rede em situação caótica. Profissionais com o mesmo tempo de magistério, que entraram pelo mesmo concurso, com vencimentos diferentes; disparidade entre os critérios de avaliação de alunos, ou mesmo para contar a pontuação dos professores. Faltava normatização de tudo. Este plano de carreira é o primeiro passo”, frisou.

O vereador Wanderley apontou o Plano de Carreira como “um documento norteador para as próximas discussões”. “Se no passado não havia nada em que se basear – além das leis maiores como a Constituição Federal e a LDB, entre outras – agora temos um ponto de partida”.

Os trabalhos de elaboração do Plano de Carreira tiveram início em janeiro deste ano e contaram com a assessoria do Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada, presidido pelo sociólogo Cesar Callegari. Estão presentes no documento tópicos como a evolução funcional dos professores, valorização do esforço pessoal e coletivo, avaliação do desempenho profissional, regras claras para escolha de diretores e supervisores de ensino, dentre outros.





Texto e Foto: Helton Alves