Prefeitura reinaugura novas instalações do CAPS AD –

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

O Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas (CAPS AD), localizado à Rua José Fernandes Teixeira, 500 – Vila Cretti, passou por reformas e será reinaugurado na próxima quinta-feira, 2 de dezembro, às 10 horas.



O CAPS AD teve suas instalações elétrica e hidráulica reformadas, além de ganhar pintura e paisagismo novos. O espaço físico foi adequado para atender melhor as pessoas que necessitam de tratamento de contra a dependência ao alcoolismo e outras drogas. O ambiente foi preparado para que os pacientes possam receber, adequadamente, o atendimento da equipe multidisciplinar formada por psiquiatras, terapeutas ocupacionais, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas e equipe de enfermagem.



O tratamento oferecido no CAPS AD, além de incluir médico psiquiatra, psicólogo, grupos e oficinas terapêuticas, também conta com atividades como horticultura e jardinagem. As famílias dos pacientes são envolvidas e recebem uma atenção especial em grupos de apoio, colaborando na recuperação do paciente.

Estudos desenvolvidos pelo Ministério da Saúde apontam que os transtornos decorrentes do uso prejudicial de álcool e outras drogas atingem cerca de 6% a 8% da população do país. Assim, os enfrentamentos dos problemas associados ao álcool e outras drogas requerem um esforço coletivo ressalta a Secretária da Saúde.



Para atingir esta população, a Secretaria da Saúde busca o entrosamento com outros órgãos e Secretarias como Conselho Tutelar, Secretaria da Promoção Social e Secretaria da Educação, para adaptar o atendimento as crianças e jovens que apresentam problemas com drogas ou de alcoolismo.



REINAUGURAÇÃO DO CAPS AD

Dia 2 de dezembro, quarta-feira, a partir das 10h.

Rua José Fernandes Teixeira, 500 – Vila Cretti

Outras unidades do CAPs em carapicuíba:

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II (CAPS II – TRANSTORNO)

Endereço: Rua Maria Catu, 78 – Vila Cretti

Telefone: 4184-9013

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS INFANTIL)

Endereço: R. José Fernandes Teixeira, 510 – Vila Cretti

Telefone: 4183-6549



Texto: Hyde Pedreira e Cida Diniz

Foto: Diego Bustamante