Obras do Estádio Municipal de Carapicuíba seguem em ritmo acelerado

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

As obras de construção e reformas do Estádio Municipal de Carapicuíba (antigo Niterói) na Cohab 2, seguem em ritmo acelerado.

De acordo com o projeto, estão previstas as reformas dos vestiários, construção de novos banheiros e novos alambrados, muramento em todo o entorno do estádio e construção de cabines de imprensa.

O Secretário de Esportes e Lazer de Carapicuíba, Eduardo Araújo, tem acompanhado passo a passo o avanço das obras no local e se coloca à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas a respeito das obras.

Texto e Foto: Rogério Roque