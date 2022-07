Plano de Carreira do Magistério é aprovado em primeira discussão

O Plano de Carreira do Magistério enviado à Câmara Municipal pela Prefeitura foi aprovado ontem, 1º de dezembro, em primeira discussão, por unanimidade pelos vereadores. Presenciaram a votação a Secretária de Educação, Aparecida Graça Carlos, técnicos e profissionais do magistério.

O vereador Fábio Leite ressaltou o aspecto republicano do projeto. “No início da administração do prefeito Sergio Ribeiro, muita gente nos procurava para conseguir um jeitinho. Esse Plano acaba com os jeitinhos, tira o poder discricionário do gestor, e deixa mais republicano e democrático a promoção dos professores”, comemorou.

A rede municipal de educação foi encontrada em situação caótica, no início de 2009. Segundo a Diretora Técnica Pedagógica, Katsue Hamada e Zenun, havia profissionais da educação que entraram pelo mesmo concurso e mesmo com igual tempo de magistério percebiam vencimentos diferentes. Também havia disparidade entre critérios de avaliação de alunos, entre outros problemas. “Faltava normatização de tudo. Este plano de carreira é o primeiro passo”, comenta.

Os trabalhos de elaboração do Plano de Carreira tiveram início em janeiro deste ano e contaram com a assessoria do Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada, presidido pelo sociólogo Cesar Callegari. Depois de elaborada, a minuta foi discutida com os professores, com entidades representativas, como a APEOESP e SINDFUSM, com a Comissão de Educação da Câmara Municipal, e com vereadores da oposição. O objetivo foi dar voz a todos os setores sociais e aperfeiçoar o Plano.

No projeto de lei estão presentes tópicos como a evolução funcional dos professores, valorização do esforço pessoal e coletivo, avaliação do desempenho profissional, regras claras para escolha de diretores e supervisores de ensino, dentre outros.



