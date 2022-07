Seleção de Carapicuíba vence time de Barueri

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A seleção de futebol Sub-17 de Carapicuíba venceu a equipe do Clube Atlético Boca Juniors de Barueri por 3 a 2 neste sábado, 4 de dezembro, em partida realizada no Estádio Municipal de Carapicuíba (antigo Niterói) na Cohab 2.

O jogo foi o primeiro de uma série de amistosos que visam a montagem da equipe que vai representar a cidade no ano que vem.

O grupo que está sendo preparado é fruto da peneira realizada no Complexo Esportivo da Vila Cretti no mês de novembro e teve a participação de mais de 400 jovens.

A próxima partida deve ser contra a Escolinha do Santos FC na quarta-feira, 8 de dezembro, a partir das 15h no Estádio do Municipal de Carapicuíba.



Texto e Fotos: Rogério Roque