Prefeitura promove ações de incentivo ao aleitamento materno

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, promoverá palestras, reuniões e reflexões como forma de incentivo ao aleitamento materno

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva, promoverá, entre os dias 1º e 7 de dezembro, várias ações de incentivo ao aleitamento materno, como reuniões, palestras e reflexão em grupos com mães de recém-nascidos e mulheres grávidas. O estímulo ocorrerá também durante as consultas e acompanhamento médico de rotina. Os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros e fonoaudiólogos estão orientados para alertar as mães e as grávidas sobre a importância do aleitamento materno.

Segundo a Dra. Vera Freire, médica pediatra e Coordenadora da Atenção Básica da Secretaria da Saúde de Carapicuíba, a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que os bebês devam receber exclusivamente leite materno durante os primeiros seis meses de idade. Somente depois dos seis meses a criança deve começar a receber alimentação complementar, sob a orientação da equipe de saúde. É aconselhável manter a amamentação, no mínimo, até os dois anos de idade.

O aleitamento materno segundo a OMS traz vários benefícios tanto para a mãe quanto para o filho, como a redução da incidência de câncer de mama. Também protege a mulher contra a osteoporose, diminui a incidência de doenças alérgicas, reduz a incidência de otite, asma e outras infecções respiratórias e também tornam mãe e filho mais íntimos.

“É muito importante que todas as mães tenham consciência de que amamentação é uma das experiências mais gratificante e intensa para a maioria das mulheres”, ressalta Dra. Simone Augusta Monteaperto, Secretária da Saúde de Carapicuíba.