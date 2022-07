Teatro Jorge Amado expõe obras de artista carapicuibana

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

O Hall de entrada do Teatro Jorge Amado, ficou tomado por cerca de quarenta obras e muitos convidados. Em homenagem à artista, os convidados puderam apreciar a brilhante apresentação da Orquestra Brasileira de Viola Caipira do maestro Jean Carlos Iosza.

Aconteceu, no dia 29 de novembro, a vernissage de abertura da exposição da artista carapicuibana Waldeci de Deus. O evento contou com a presença de vários vereadores, secretários municipais, e outros convidados, como a artista plástica e educadora Márcia Regina.

Com mais de 30 anos de carreira e cerca de 600 quadros pintados em estilo primitivista, Waldeci já participou de coletivas de arte NAIF na Itália, Alemanha, França, Suíça e Estados Unidos.

Nascida no interior da Bahia, Waldeci de Deus veio para São Paulo, aos 15 anos, acompanhando a família em busca de um futuro melhor. Autodidata, começou a pintar no final dos anos 60 e já em 1969 ganhou seu primeiro prêmio ao participar de uma mostra coletiva. Em 1970 realizou sua primeira individual, dando largada a dezenas de exposições em galerias, museus e espaços culturais no Brasil e no exterior.

Em sua fase atual, as obras de Waldeci de Deus retratam um Brasil romântico e delicado.

Texto: Helton Alves