Prefeitura reinaugura CAPS AD

O Prefeito Sergio Ribeiro, ao lado da Secretaria da Saúde Simone Augusta Monteaperto, inaugurou o CAPS Álcool e Drogas nessa quinta-feira (2)

Para melhorar as condições de atendimento aos dependentes de álcool e drogas no município de Carapicuíba, a Prefeitura de Carapicuíba reinaugurou as instalações do CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas), na última quinta-feira (2). Estiveram presentes o prefeito Sergio Ribeiro, e a Secretária de Saúde e Medicina Preventiva Simone Augusta Monteaperto, além de outras autoridades.

O CAPS AD funciona na Rua José Fernandes Teixeira, Vila Cretti, e o prédio já se encontrava bastante deteriorado. Com a reforma, que custou R$ 111 mil, foi reparada a instalação elétrica e hidráulica, o prédio ganhou nova pintura, além de intervenções no paisagismo, que tornou o espaço físico adequado para atender melhor as pessoas que necessitam de tratamento contra a dependência ao alcoolismo e outras drogas.

O tratamento oferecido no CAPS AD, além de incluir atendimento médico psiquiátrico, psicológico, grupos e oficinas terapêuticas, conta também com atividades físicas, como horticultura e jardinagem, artesanatos, entre outras. As famílias também recebem uma atenção especial, através de grupos de apoio, pois para a recuperação do paciente é fundamental a participação da família e da sociedade.

O Prefeito também elogiou o trabalho que a Secretária da Saúde e a sua equipe vêm desenvolvendo no município, em especial na área de Saúde Mental. “Nunca a saúde teve tanta atenção da Prefeitura quanto agora. Reformamos as UBS, os CAPS, contratamos médicos, e, no início desse ano, inauguramos a Casa do Adolescente, um equipamento sem igual na região”.

Em Carapicuíba, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) oferecem atendimento psiquiátrico, psicológico, social, terapêutico e enfermagem e ainda oficinas terapêuticas e medicação do Programa Saúde Mental.