I Festival de Natal de Carapicuíba segue até o dia 20 de dezembro

Evento foi lançado no último sábado, 04, e tem como atrações a bela decoração montada no Parque dos Paturis, incluindo presépio vivo e árvore de Natal de 12 metros, apresentações musicais e a Cantata de Natal, que estréia dia 13 no Calçadão.

Teve início no último sábado, 04 de dezembro, o I Festival de Natal de Carapicuíba.

O lançamento dessa grande festa ocorreu no Parque dos Paturis numa tarde bastante agradável e contou com a presença de centenas de pessoas.

As crianças eram só alegria. Elas puderam se divertir nos brinquedos infláveis armados no Parque, no pedalinho em forma de patinho, no bondinho e ainda por cima, saborear algodão doce, tudo isso, gratuitamente.

Num palco armado no estacionamento do Parque várias atrações musicais e de dança animaram o público presente.

O ponto alto da festa foi a chegada do Papai Noel. Distribuindo balinhas, o tradicional vovô vestido com roupas vermelhas, foi o centro das atenções da criançada.

Por causa do clima instável do sábado, a descida do Papai Noel, de helicóptero, conforme o esperado e já programado, não pôde ocorrer, por motivos de segurança. Mas isso não abalou em nada a animação das crianças e até dos adultos.

A Árvore de Natal de mais de 12 metros, ficou linda quando acesa.

E o espetacular Presépio Vivo, montado no local, surpreendeu por sua beleza e riqueza de detalhes.

Atores interpretam os três reis magos e até mesmo um jardim, com pôneis e cabras verdadeiros, fazem parte da caracterização. Um verdadeiro show, que vale a pena ver de perto.

O lançamento do I Festival de Natal de Carapicuíba, terminou com uma queima de fogos.

Prefeito garante tratamento a menino

Quem curtiu tudo isso, acompanhado dos pais, foi o menino Michael Pereira dos Santos, portador de paralisia cerebral.

Morador do Parque Jandaia, em Carapicuíba, Michael recebeu de um programa de TV, de grande audiência, veiculado no canal SBT, uma cadeira de rodas. A reportagem do programa acompanhou o garoto e sua família ao I Festival de Natal de Carapicuíba e registrou vários momentos do evento.

O Prefeito Sergio Ribeiro conversou com a família do garoto e garantiu a ele mais um importante benefício, esse, por conta da Prefeitura do Município: um tratamento denominado “Equoterapia”, realizado com auxílio de cavalos, que é ministrado na Hípica Santa Terezinha, que tem parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.



Programação continua

A programação segue até o dia 20 de dezembro, com apresentações musicais no Parque dos Paturis, a bela decoração de Natal montada no local e com a “Cantata de Natal”, que reunirá corais de várias igrejas no Calçadão, de 13 a 19 de dezembro, a partir das 19h. Programação completa da Cantata de Natal, organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, pode ser conferida no site da Prefeitura: