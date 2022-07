Carapicuíba goleia equipe do Santos

A Seleção de Futebol Sub-17 de Carapicuíba venceu o time da Escolinha de Futebol Meninos da Vila do Santos FC pelo placar de 4 a 0 em partida amistosa realizada nesta quarta, 8 de dezembro, no Estádio Municipal de Carapicuíba (antigo Niterói).

O lateral Vitor abriu o placar aos 2 minutos do primeiro tempo; o atacante Cone ampliou aos 3 e aos 20 minutos do segundo tempo e o meia Renan completou aos 39 minutos para a equipe carapicuibana.

O time de Carapicuíba vem participando de uma série de partidas amistosas que visam à preparação do grupo que vai representar o município nos torneios oficiais do ano que vem com a tarefa de defender o título da Região Metropolitana e tentar ampliar a posição no Estado de São Paulo, uma vez que ocupa o sexto lugar atualmente.

Para o Secretário de Esportes e Lazer Eduardo Araújo: “ainda estamos longe do ideal, mas o bom desempenho das nossas equipes é fruto do empenho dos nossos profissionais, do apoio da secretaria e do esforço dos nossos atletas que sonham em ascender profissionalmente, defendendo a cidade de Carapicuíba” ressaltou.

Texto e Foto: Rogério Roque