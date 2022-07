Prefeito Sergio Ribeiro recebe deputados eleitos pela região

Com vista a discutir projetos e investimentos para o município, prefeito Sergio Ribeiro recebe deputados eleitos, com base na cidadeNa próxima terça-feira (14), às 9 horas, o prefeito de Carapicuíba , Sergio Ribeiro, receberá em seu gabinete (Rua Joaquim das Neves, 205 – Centro) os quatro deputados eleitos com base na região, João Paulo Cunha (PT), Isac Reis (PT), Bruna Furlan (PSDB) e Marcos Neves (PSC). A reunião tem por objetivo discutir projetos e investimentos para o desenvolvimento da cidade.

“Conheço-os todos, e sei de seu compromisso com o desenvolvimento da região. E eles também conhecem a realidade de Carapicuíba. Temos o último orçamento per capita do Estado de São Paulo, e, mesmo fazendo nossa parte, a cidade necessita de investimentos federais e estaduais para se desenvolver. Queremos discutir isso”, comenta Sergio Ribeiro.

Texto: Helton Alves

Foto: Gilberto Cerri