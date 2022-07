Prefeito Sergio Ribeiro dará sanção ao Plano de Carreira

Marco da atual administração, Plano de Carreira do magistério passa pelo crivo da sociedade, da Câmara Municipal, e receberá sanção do prefeito nesta terça-feira

O prefeito Sergio Ribeiro sancionará o Plano de Cargos e Salários do Magistério de Carapicuíba, em cerimônia que acontecerá na EMEI Zilda Arns (Rua Gustavo Avelino Corrêa, 10 – Vila Gustavo Corrêa), na próxima terça-feira (14), às 19 horas.

O Plano de Carreira do Magistério foi aprovado na última quarta-feira (8) na Câmara Municipal, depois de muita discussão com os setores envolvidos. Depois de elaborada, com a assessoria do Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada, presidido pelo sociólogo Cesar Callegari, a minuta passou pelo crivo dos professores, diretores, entidades de classe, e pelas comissões da Câmara. Na última terça-feira (7), a Prefeitura realizou a última audiência com a sociedade para discutir todos os pontos do projeto.

Os trabalhos de elaboração do Plano de Carreira tiveram início em janeiro deste ano e tem por objetivo corrigir distorções, como a disparidade de critérios para avaliação de alunos, e dar criar condições objetivas para o professor ascender profissionalmente.

De acordo com o prefeito Sergio Ribeiro, o Plano de Carreira é um importante norteador para a administração pública. “Depois de um processo democrático, em que ouvimos todos os interessados, chegamos a um resultado muito bom. Este é o melhor Plano de Carreira da região, o mais avançado. Um avanço importante é o aspecto republicano que ele impõe à administração. Era um hábito muito arraigado na política de Carapicuíba era a cultura do jeitinho. Essa lei acaba com os jeitinhos e institui o mérito. O professor para progredir já não precisa mais do vereador, do secretário e de nenhum político”, frisa.

Texto: Helton Alves

Fotos: Gilberto Cerri