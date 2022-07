Sala do Empreendedor será inaugurada nesta quinta-feira

Para orientar e facilitar a formalização de pequenas empresas, a Prefeitura inaugurará nesta quinta-feira (16) o espaço do empreendedor

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, irá inaugurar oficialmente nesta quinta-feira (16) a Sala do Empreendedor. A cerimônia acontecerá no Centro Administrativo (Rua Presidente Vargas, 280), às 16 horas.

A Sala do Empreendedor é um espaço no qual a Prefeitura desenvolve um amplo programa de apoio às micro e pequenas empresas de Carapicuíba, no sentido de facilitar a formalização e contribuir para o funcionamento dos pequenos negócios. Inscrições na fazenda estadual, no INSS, na Receita Federal e Junta Comercial, por exemplo, graças a este programa pode ser realizada hoje no mesmo local.

O programa, além de facilitar a formalização das pequenas empresas, também dará orientações aos pequenos empreendedores a respeito de licenças, alvarás, e outras obrigações legais. No caso, se uma empresa fabricar ou trabalhar com produtos químicos, será orientado a procurar as Secretarias de Meio Ambiente, ou se, por exemplo, for uma casa de show, a procurar o Corpo de Bombeiro.

Com a parceria da Prefeitura com o SEBRAE, também será possível oferecer cursos e capacitação no que toca à administração da empresa. A Prefeitura poderá oferecer palestras no próprio Centro Administrativo ou encaminhar os interessados ao SEBRAE. Cursos e palestras serão ministrados gratuitamente.

Os profissionais responsáveis pelo programa também estão capacitados para orientar os empreendedores com relação à aquisição de crédito ou mesmo na constituição do negócio como cooperativa. “Trabalhamos integrados com outros setores da administração. Quando o micro empreendedor chega no setor, verificamos se se adéqua, por exemplo, em economia solidária, ou pode receber crédito do Banco do Povo. Depois encaminhamos”, comenta João Souto, responsável pelo programa.

Apesar de a inauguração ocorrer apenas na próxima quinta-feira, a Sala do Empreendedor funciona desde o início deste ano, quando o novo Código Tributário de Carapicuíba passou a reconhecer a figura do Micro Empreendedor. Desde então, cerca de 400 empresas já foram constituídas, e centenas de pessoas foram orientadas com relação a seu negócio.

Texto: Helton Alves

Fotos: Gilberto Cerri