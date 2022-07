Prefeitura de Carapicuíba homenageia profissionais da Fonoaudiologia

O dia do fonoaudiólogo – 9 de dezembro – foi celebrado em Carapicuíba com reflexões sobre a atuação dos profissionais na rede de saúde pública do município. O evento aconteceu nesta quinta-feira, no Instituto Casa da Gente, Av. do Bosque 250, COHAB II, com a realização de um Encontro dos profissionais da Fonoaudiologia da rede de saúde pública municipal.

Em mensagem, o Prefeito Sergio Ribeiro e a Secretária de Saúde e Medicina Preventiva, Simone Augusto Monteaperto, cumprimentaram todos os fonoaudiólogos da rede pública do Município, “pela dedicação e empenho que estes profissionais têm dedicado aos munícipes, melhorando as condições de vida daqueles que necessitam de seus cuidados.”



O fonoaudiólogo é um profissional da área de saúde, cuida dos distúrbios da fala, audição, escrita, leitura e demais problemas que afetam a comunicação humana. Integram a equipe multidisciplinar nas Unidades Básicas de Saúde e atendem crianças e bebês, idosos e adolescentes.

Nos últimos anos, estes profissionais, além de trabalhar com a reabilitação, têm realizado um trabalho preventivo, orientando as mães quanto à necessidade de precaver-se contra as doenças que podem provocar alterações no desenvolvimento, por exemplo, a Rubéola e Sífilis. Alertam também sobre a importância do aleitamento materno e suas conseqüências no desenvolvimento da musculatura orofacial, fala e linguagem, bem como prevenção de hábitos orais inadequados. Além disto, orientam as grávidas, que fazem o pré-natal sobre a necessidade da realização da Triagem Auditiva Neonatal (TAN), mais conhecida como o teste da orelhinha.

O Teste da Orelhinha é tão importante quanto o Teste do Pezinho e deve ser realizado em todos os bebês, preferencialmente antes dos 3 meses de idade. Mesmo em bebês nascidos em condições normais de parto, sem antecedentes de casos de surdez na família. O diagnóstico precoce de problemas auditivos, em recém-nascidos, pode prevenir possível surdez. “Por esta razão, desde 2007 o Ministério da Saúde recomenda a avaliação auditiva nas primeiras 48 horas de vida”, afirma a coordenadora em fonoaudiologia do município, Susan Fátima Bortoletto.



No Município de Carapicuíba é possível realizar este teste, graças à parceria entre a Secretaria da Saúde e o Hospital Geral de Carapicuíba. O teste é realizado nas primeiras 48 horas de vida, e os casos detectados são encaminhados para o acompanhamento dos Fonoaudiólogos da rede municipal. Esse trabalho tem sido muito importante para detectar possíveis distúrbios auditivos e evitar problemas emocionais, de aprendizagem e linguagem, que afetaria a criança e a família.

Texto: Hyde Pedreira e Helton Alves

Fotos: Gilberto Cerri