Prefeito Sergio Ribeiro anuncia novo Secretário do Meio Ambiente

Na última quarta-feira, 15, o prefeito Sergio Ribeiro reuniu-se com vereadores e secretários na Câmara Municipal para anunciar o ingresso ao quadro de seu secretariado de Walter Iseri, empresário carapicuibano, à frente da pasta de Meio Ambiente e Sustentabilidade.

O prefeito elogiou o desempenho de Olympia Navasques, que ocupou o cargo interinamente, de outubro de 2009 a dezembro de 2010, tocando, dentre outros aspectos, o licenciamento de áreas para a destinação final de entulhos. “A companheira Olympia acumulou experiência e a Prefeitura não abrirá mão dela, que está conosco desde o início da nossa gestão”, frisou.

A escolha do novo secretário pelo prefeito foi norteada pela necessidade de alguém com dinamismo, empreendedor e que “fale pouco e faça muito, pois precisamos de celeridade. Walter é empresário, atua em Carapicuíba há muitos anos, sua família é tradicional e comprometida com a cidade. É um tocador de obras que ama Carapicuíba e cumprirá o que está no nosso plano de governo”, reiterou.

Segundo Sergio Ribeiro, o maior desafio nos últimos dois anos tem sido a questão ambiental. “Estamos tratando com o governador eleito Geraldo Alckmin, com a CETESB, Polícia Militar, e outras instâncias estaduais, deixando claro que vivemos em uma situação limite e caminhamos para a decretação de estado de emergência em Carapicuíba, porque não temos onde hoje fazer a deposição de entulho e inservíveis. Precisamos de celeridade, agilidade.

O novo secretário agradeceu a confiança do prefeito Sergio Ribeiro em convidá-lo para a Pasta e afirmou que, apesar de ser novo em gestão pública, usará seu conhecimento a respeito do meio ambiente. “Vamos trabalhar e ajudar a melhorar a cidade, pois há muito a ser feito”.



Agradecimentos

O prefeito Sergio Ribeiro aproveitou o momento para agradecer aos vereadores pelo apoio ao Executivo nos últimos dois anos. Ele elogiou o trabalho do então presidente da Câmara, Isac Reis, que parte para seu novo mandato junto à Assembléia Legislativa, ao líder, Walderlei e a todos os vereadores e vereadoras. “Os projetos de interesse do município foram aprovados em 100%, com apoio total da Casa, após debates e ajustes.

Os vereadores tiveram coragem de ousar aprovar o novo Código Tributário. O Plano de Carreira não é um benefício apenas para professores, mas é o grande presente de natal para nossos alunos, pois as crianças serão as mais beneficiadas com professores valorizados”.

O prefeito lembrou também que está em votação a Planta Genérica de Valores. “A planta atual não era corrigida desde 1983. A maioria das ruas não tinham asfalto na época, não havia o viaduto para a Rodovia Castello Branco, a Avenida Mario Covas não existia, muito menos faculdades na cidade. Como o valor venal do imóvel em 2011 pode ser o mesmo de 1983?” A nova Planta será um importante instrumento para o desenvolvimento do município, finalizou o prefeito Sergio Ribeiro.

Texto: Cida Diniz

Foto: Gilberto Cerri