Catuense e Brasinha são campeões em Carapicuíba

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Encerrando os campeonatos de futebol promovidos pela Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba, a Catuense F.C. sagrou-se campeã da Copa Prata ao vencer a equipe do C.A. São Bento por 2 a 1.

Na sequência, o time do Brasinha Fut & Samba venceu o Sab Vic F.C. por 1 a 0 e levou o título da Copa Ouro.

Os atletas premiados foram: José Antonio (goleiros menos vazado com apenas 8 gols sofridos) e Vinicius de Assis (artilheiro com 10 gols), ambos do E.C.J. Planalto.

Os jogos, que aconteceram neste domingo (19 de dezembro) no Estádio Municipal de Carapicuíba, tiveram a participação de grande público num dia ensolarado que contribuiu para a realização das partidas.

Texto e Fotos: Rogério Roque