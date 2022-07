Prefeitura abre processo seletivo para professores

Inscrições iniciaram no dia 17 e terminarão dia 22, quarta-feira. São 287 para diversas disciplinas.

A Prefeitura de Carapicuíba abriu, no dia 17 de dezembro, processo seletivo simplificado, que seguirá até o dia 22, para a contração em caráter temporário de professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental para atuarem na rede de ensino de Carapicuíba.

São 158 vagas para professor de Ensino Básico, 111 vagas para professor eventual, 10 vagas para professor de Artes, seis vagas para professor de Educação Física, duas vagas para professor de História.

As inscrições estão sendo feitas no Departamento de Recursos Humanos, que fica no Centro Administrativo da Prefeitura, à Avenida Presidente Vargas, 280 – Centro. Os interessados devem comparecer e preencher a Ficha de Cadastro de Docente Candidato à Contratação 2011, das 9 horas às 17 horas.

Os documentos exigidos são a Carteira de Identidade, o Diploma e o Comprovante de Tempo de Serviço, em dias.

O processo seletivo será feito pelas Secretarias da Administração e Educação, levando em conta o tempo de serviço no magistério como docente, até o dia 30/06/2010. A contratação será regida pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e terá o prazo de 360 dias, podendo ser renovado por igual período.

A atribuição de aulas está prevista para o dia 20 de janeiro de 2011.

E Edital nº 010/2010, com todas as informações está disponível no site da Prefeitura de Carapicuíba: .

Texto: Cida Diniz

Foto: Gilberto Cerri