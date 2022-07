Secretaria da Saúde intensifica atendimento à saúde da mulher

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A cada ano mais mulheres estão realizando o exame Papanicolau. Campanhas e mutirões colaboraram para o aumento e serão ampliadas em 2011.

Em 2010, mais de 16,5 mil mulheres realizaram o exame Papanicolau em Carapicuíba. Este índice é fruto de um trabalho voltado à conscientização das mulheres em relação a sua saúde. Mutirões, palestras e campanhas foram realizados para esclarecer, e garantir que cada vez mais um número de mulheres tenha acesso ao exame que previne o câncer de colo de útero.

O Papanicolau deve ser realizado por todas as mulheres, pelo menos uma vez ao ano. Esse exame, além de ser a maneira eficaz de diagnosticar a doença, também determina o risco de uma mulher vir a desenvolver o câncer.

De fevereiro a novembro de 2010, nos últimos sábados de cada mês, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) permaneceram abertas para atender mulheres que não tinham a possibilidade de realizar o exame em dias úteis.

Apesar dos resultados positivos, o comparecimento das mulheres para a realização do Papanicolau precisa ser maior em 2011. Por isso, a Secretaria da Saúde ampliará o acesso aos programas desenvolvidos à saúde da mulher, e uma das novas ações para este objetivo, será a abertura da UBS COHAB II aos sábados das 7 às 17 horas, com diversos serviços, especialmente a coleta do exame Papanicolau.

Segundo o Diretor de Saúde da Mulher, dr. Peterson Leandro Raymundo, a realização dos exames têm aumentado ano a ano: 12 mil em 2008, 14,5 mil em 2009 e 16,5 mil em 2010.

Outras ações realizadas, voltadas à saúde da mulher: