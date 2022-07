Decoração especial de natal encanta munícipes e visitantes

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Com cenários espalhados pelo Parque dos Paturis, a Prefeitura inovou e agradou. O presépio e ornamentos ficarão expostos até o dia 6 de janeiro.

A rotarória do km 21 e o Parque dos Paturis ganharam decoração especial para o Natal. Ao lançar o Festival de Natal no dia 4 de dezembro, a Prefeitura criou um atrativo para que os freqüentadores do Parque e as pessoas que por ali passam, sejam contagiados pelo espírito de paz e fraternidade, transmitido com a mensagem do nascimento de Jesus Cristo, há mais de 2 mil anos.



O mega cenário espalhado pelo parque conta com árvores iluminadas, presépio de cera em tamanho real, Papai Noel, renas e outros ornamentos nos arredores.

No centro do Parque dos Paturis foi montada uma gruta, como a de Belém, que ilumina o ambiente, chamando a atenção de milhares de pessoas. O som natalino contagia adultos e crianças, vindos de diversos bairros e até de outros municípios, que paravam para conferir e elogiar.

Durante a noite, os enfeites espalhados formam um lindo espelho d’água na lagoa do parque. Os visitantes Rogério e Natália, pai e filha, demonstraram estar emocionados “Vim visitar o meu pai e ao passar pela Avenida Marginal do Ribeirão fizemos questão de parar para apreciar. Está tudo perfeito”, afirmaram.

Já a rotatória se tornou um cartão postal, com o nome da cidade em destaque, estrelas cadentes e os votos de boas festas. A população pode apreciar o espetáculo de luzes e cores até o dia 6 de janeiro.