Prefeitura criará mais de 2 mil vagas em escolas municipais em 2011

A Secretaria Municipal de Educação iniciou diversas reformas das unidades escolares em 2010 visando oferecer melhores condições aos alunos da Rede Municipal de Ensino e aumentar o número de vagas. Por isso, o próximo ano será marcado por diversas inaugurações e reinaugurações.

Das seis Emefs, duas estão na fase final de reformas e uma está no início. Já entre as Emeis, cinco serão inauguradas até fevereiro, sete estão em início de reforma e duas novas unidades serão construídas nos bairros da Vila Helena e vila Lourdes.

As reformas consistem em obras nas instalações hidráulicas, elétricas, piso, teto, pintura, playground, muro, portão, enfim, tudo o que necessitar ser refeito ou consertado. Com esta ação, a Prefeitura abrirá cerca de 2300 novas vagas, distribuídas em 47 novas salas de aula.

Entre as inovações da Secretaria, está a construção das primeiras escolas verticais. Após entendimento com o Ministério da Educação, foi autorizada a adaptação, já que Carapicuíba carece de áreas amplas. A unidade terá dois andares: no térreo serão as salas de aula, o refeitório, playground e banheiros, no andar de cima será a administração e na parte superior será construída quadra poliesportiva coberta.

Previsão de para inauguração em fevereiro/2011

Unidade Obra Emef Nai Molina do Amaral Reforma da quadra Emef Miguel Costa Jr Reforma geral da escola Emei Carmelinda Chagas Reforma geral, criação de duas salas de aula, uma sala de informática e adaptação para acessibilidade de alunos com necessidades especiais Emei Mundo Mágico Reforma geral Emei Perer Pan Reforma e ampliação com 2 novas salas de aula

Obras no início, com previsão de entrega a partir do segundo semestre, até o final de 2011

Emei Pequeno Aprendiz Reforma geral Emei Evani Pierini Reforma e construção de 8 salas de aula, biblioteca e sala de informática Emei Isaura Quércia Reforma para atendimento em período integral (creche) com construção de duas novas salas de aula Emei Tomazia Reforma e construção de duas novas salas de aula e refeitório Emei Castelo Encantado Reforma e com construção de quatro novas salas de aula Emei Madre Gilda Reforma e construção de novo prédio Emei Novo Horizonte II Reforma geral Emei Paraíso da Criança Reforma geral Emei Seninha Reforma geral Emef Noemi Silveira Rudolfer Reforma completa, com construção de novo prédio com 4 novas salas de aula Emei Vila Helena Construção de nova Emei com 7 salas de aula Emei Arco Iris (Vila Lourdes) Construção de nova Emei com 9 salas de aula

No decorrer dos dois primeiros anos da gestão do prefeito Sergio Ribeiro, foram abertas mais de 3 mil vagas em escolas infantis. Este número significou um aumento em 200% em relação às vagas encontradas no início de 2009.

Para este sucesso, a Prefeitura firmou convênios com entidades filantrópicas que já trabalhavam com educação infantil em período integral. Além disso, quatro novas unidades foram criadas: Emei Maria José Abyaza Costa, Emei Zilda Arns Newmann, Emei Antonia Pereira de Magalhães e Emei Luiz Simplício de Andrade.

As Emeis Floresta Encantada, Algodão Doce e Ciranda da Criança passaram por reformas com melhor atendimento e aumento da capacidade, e a conveniada EEI São Lucas núcleo II, que estava inativa, foi reformada e reinaugurada.

Texto: Cida Diniz

Foto: Gilberto Cerri