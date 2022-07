Prefeito Sergio Ribeiro vistoria escolas em reforma

O prefeito de Carapicuíba, Sergio Ribeiro, vistoriou as obras de seis unidades e a Associação Santa Terezinha. Ele observou detalhes das reformas, ouviu críticas e elogios e determinou mudanças onde achou necessário. Na quarta-feira, 29 de dezembro o prefeito Sergio Ribeiro dedicou parte do dia para vistoriar as obras das escolas municipais, a fim de ver de perto o trabalho dos profissionais e ouvir a opinião dos responsáveis pelas unidades, visando garantir a qualidade das reformas, que vão renovar as instalações e aumentar o espaço, procurando atender mais e melhor as crianças do município. Acompanhado pela secretária da Educação, Aparecida da Graça Carlos, além de assessores, o prefeito vistoriou as obras de seis unidades: Emeis Peter Pan, Evani Pierini, Mundo Mágico, Thomazia A. Montoro, Emef Miguel Costa Junior, além da construção da futura Emei da Vila Helena e da Associação Santa Terezinha, onde funcionam a Emei Madre Gilda Tataciore e a EEI Estela Maris (período integral, conveniada). Em todas as unidades, Sergio Ribeiro observou detalhes das reformas, ouviu críticas e elogios e determinou mudanças onde achou necessário. Na Associação Santa Terezinha, o Sergio Ribeiro reuniu-se com a presidente da entidade, irmã Maria Lúcia de Souza, o coordenador, Nelson Aldá e a presidente da Congregação Estela Maris, madre Maria Cândida Metidieri. Eles apresentaram o prédio onde funciona parte do Educandário e as áreas onde deverão ser reformadas para receberem novas unidades escolares, beneficiando as crianças internas e as que residem nos bairros próximos.

Destaques A Emei Evani Pierini foi praticamente derrubada para a construção de um novo prédio que terá dois andares e uma quadra poliesportiva coberta. Já a Vila Helena vai ganhar uma Emei que será construída junto com a nova UBS no bairro. Estas inovações visam atender melhor as necessidades de Carapicuíba, com poucos espaços disponíveis e uma grande demanda de vagas em Emeis Fase I (creches) e Emeis Fase II.

Texto: Cida Diniz

Fotos: Gilberto Cerri

EMEI Peter Pan Creche Thomazia Alijostes Montoro EMEI Evani T. Pierine Instituto Santa Terezinha