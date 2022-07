Fundo Social comemora doação de cinco mil brinquedos no Natal

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A Sra. Áurea Rodrigues Silva, presidente do Fundo Social de Solidariedade, comemorou o trabalho realizado em conjunto com parceiros que colaboraram com doações para o Natal e a inovação com a campanha de “adoção”, que resultou em 450 sacolas com brinquedos e roupas.

Durante o mês de dezembro o Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Carapicuíba entregou brinquedos e roupas para cerca de cinco mil crianças carentes do município. Este resultado foi obtido graças a um aumento no leque de parceiros e amigos, formados por moradores do município, funcionários da Prefeitura, empresas, associações. Um belo exemplo de organização e colaboração foi o Condomínio Euroville, localizado na Granja Viana. Os condôminos compraram 100 brinquedos e os entregaram na sede do Fundo, no dia 14 de dezembro.

Procurando atingir crianças de diversos bairros, o FSS repassou quatro mil brinquedos a 90 comunidades católicas, evangélicas e espíritas, que já trabalharam com o Fundo Social durante o ano. Na Vila Helena, o FSS entregou 300 brinquedos.