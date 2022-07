Prefeitura publica nova Planta Genérica de Valores

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba publicou no final de dezembro a Lei 3057/2010, que institui a nova Planta Genérica de Valores (PGV), atualizando a base de cálculo do valor venal do imóvel para a tributação do IPTU.

De acordo com o prefeito Sergio Ribeiro, publicação da lei era necessária para que a tributação acompanhasse a valorização dos imóveis da cidade, que ocorreu nos últimos anos, e passasse a se utilizar parâmetros mais modernos para aferir o valor dos edifícios e terrenos.

“A atual Planta Genérica de Valores não era corrigida desde 1983. Naquela época as ruas não tinham asfalto, não havia Avenida Mário Covas, muito menos faculdades na cidade. Como o valor venal de um imóvel em 2011 pode ser o mesmo em 1983”, questiona Sergio Ribeiro, prefeito da cidade.

O assessor especial para assuntos tributários Luis Tannuri destaca também o aspecto social da lei. “Um dos focos da nova planta é o estabelecimento da justiça tributária. Imóveis que porventura estiverem pouco tributados terão seu IPTU majorado, enquanto outros terão os tributos diminuídos”.

O Secretário de Receita e Rendas também aponta outro motivo para a edição da Planta Genérica de Valores. “Como havia muitos anos que o município não atualizava a planta, o próprio Tribunal de Contas aconselhou o poder público a fazer a modificação, adequando-nos à Lei de Responsabilidade Fiscal. Também é importante salientar que nosso município tem o último orçamento per capita de São Paulo e um dos últimos do Brasil. E a Prefeitura precisa de recursos para levar serviços e melhorias à população”.

Neste ano, a distribuição dos carnês de IPTU será feita em lotes e os primeiros chegarão nas casas a partir de 20 de janeiro. Os outros serão entregues a partir de um cronograma a ser estabelecido pela Prefeitura.

Texto: Helton Alves

Fotos: Gilberto Cerri