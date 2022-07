Corrida do Peru agita fim de ano na Aldeia de Carapicuíba

A 29ª Corrida do Peru teve a participação de 94 atletas vindos das cidades de Barueri, Osasco, Jandira, Itapevi, Embu-Guaçu, Taboão da Serra, São Paulo e Carapicuíba.

O destaque foi a participação do atleta Penna, do Estado do Rio de Janeiro, que em 2010 tomou parte de 54 provas e, em preparação para a 86ª Corrida de São Silvestre, participou da 29ª Corrida do Peru de Carapicuíba, totalizando 56 participações em corridas oficiais.

O Secretário de Esportes e Lazer Eduardo Araújo e o Prefeito Sérgio Ribeiro prestigiaram a 29ª Corrida do Peru de Carapicuíba, que teve o apoio dos funcionários das Secretarias de Cultura, Trânsito, Saúde e da Polícia Militar.

O evento foi organizado pela Secretaria de Esportes e Lazer em conjunto

com o gabinete do vereador Ronaldo de Souza.

Confira a premiação da 29ª Corrida do Peru

Categoria Masculina – 16 a 30 anos

1º lugar – Wilson Rosa (19 anos), 40 min. e 31 seg.

2º lugar – José Ailton (24 anos), 42 min. e 36 seg.

3º lugar – Ivo Dantas (26 anos), 42 min. e 47 seg.

Categoria Masculina – 31 a 45 anos

1º lugar – Antonio Janaílson (31 anos), 36 min. e 8 seg. (1º colocado Masculino na classificação geral)

2º lugar – Charles Eduardo (40 anos), 37 min. e 55 seg.

3º lugar – Adriano de Araújo (34 anos), 38 min. e 25 seg.

Categoria Masculina – 46 a 65 anos

1º lugar – Lorival de Souza (58 anos), 39 min. e 10 seg.

2º lugar – Celio de Souza (52 anos), 40 min. e 4 seg.

3º lugar – Paulo Macedo (47 anos), 42 min. e 30 seg.

Categoria Feminina – 31 a 45 anos

1º lugar – Irene da Silva (33 anos), 1 hora, 1 min. e 53 seg.

2º lugar – Angélica Rocha (46 anos), 1 hora, 7 min. e 18 seg.

Categoria Feminina – 46 a 65 anos

1º lugar – Luzia da Silva (55 anos), 50 min. e 40 seg. (1ª colocada Feminino na classificação geral)

2º lugar – Raquel Moreira (46 anos), 51 min. e 4 seg.

3º lugar – Maria Ferreira (60 anos), 59 min. e 30 seg.