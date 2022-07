Uso e Ocupação do Solo será tema de segunda palestra de Escola de Governo

Visando melhorar a qualidade dos serviços prestados, a Prefeitura ministrará, através da Escola Carapicuíba de Administração Pública, cursos e palestras; a segunda palestra será sobre “Uso e Ocupação do Solo”

A Prefeitura de Carapicuíba promoverá nesta terça-feira (11) palestra sobre “Uso e Ocupação do Solo e Seus Aspectos Legais”’ aos servidores da administração pública. A palestra acontecerá no prédio do antigo Colégio Liberdade (Av. Mirian, 153), às 19 horas, e é um dos nove módulos de um curso ministrado pela Escola Carapicuíba de Administração Pública (ECAP).

A Escola Carapicuíba de Administração Pública é um órgão ligado à Secretaria de Administração, e tem como objetivo colaborar na capacitação técnica, na qualificação e na formação do servidor público municipal, mediante a realização de programas de aperfeiçoamento, treinamento, oficinas, seminários, palestras e cursos de qualquer natureza. O objetivo dos cursos é oferecer aos servidores públicos do município capacitação técnica, incentivar e propiciar seu desenvolvimento pessoal e profissional, e conscientizá-los quanto aos seus deveres, direitos e responsabilidades no tocante a Administração pública. Os cursos pretendem ainda promover a cultura do serviço público, e inserir os funcionários no modelo de gestão participativa, implantado pela atual Administração. A primeira palestra, que aconteceu no dia 8 de dezembro, foi ministrada pelo prefeito Sergio Ribeiro. Na ocasião, Sergio Ribeiro fez um balanço das realizações do governo, e falou sobre o papel dos comissionados, conhecidos como cargos de confiança. A próxima palestra será ministrada por Patrick A. Carvalho, Diretor de Regularização Fundiária da Prefeitura de Osasco. Os próximos cursos pretendem abordar temas como Direito Administrativo, Segurança Pública, Educação, orçamento público e responsabilidade fiscal, convênios e projetos, e uso e ocupação do solo. O objetivo é, através da valorização do servidor público, elevar o nível e eficiência dos serviços prestados a população. Além das palestras, a Prefeitura ministrará outros cursos em parceria com a FATEC. Estão no cronograma cursos de Secretariado, de Atendimento ao Público, Administração (Planejamento e Gestão Pública), Capacitação para Agentes de Trânsito, Informática (Básico E Avançado), Educação para o Trânsito nas Escolas, Mecânica Avançada (Injeção Eletrônica), e de Sistema de Gerenciamento Administrativo. Texto: Helton Alves

Fotos: Reginaldo Guimarães

Notícia verificada de Fonte Oficial – RJ983