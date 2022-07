Coordenadoria de Políticas para as Mulheres estabelece agenda para os próximos meses

Em encontro que reuniu representantes de partidos, do poder legislativo e executivo, e da sociedade, a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres faz agenda de atividade do setorNa última quinta-feira (27), a Prefeitura de Carapicuíba , através da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, realizou um encontro no auditório da Comunidade Kolping Nossa Senhora Aparecida. A reunião, que contou com a presença da coordenadora Dinah Barros, do presidente municipal do PT, Tarcísio Lira, da conselheira tutelar Viviane Rodrigues, de Cida Aguiar, do setorial de mulheres do PT, e representantes do gabinete dos vereadores e da sociedade, teve como objetivo a organização da agenda do movimento de mulheres para os próximos meses.

Dinah Barros, a coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres, apontou a necessidade do movimento de mulheres permear todas as áreas da administração pública. “É preciso que o movimento dialogue e permeie todos os setores. Precisamos mobilizar as mulheres para as plenárias do Orçamento Participativo, para levar demandas nossas, como a construção de creches, UBS, Centro de Referência das Mulheres, entre outras coisas”, exemplifica.



Representando o setorial de mulheres do PT da Macro-Região Osasco, Cida Aguiar, igualmente ressaltou que é importante o movimento abranger todos os setores sociais. “A criação da coordenadoria pela administração do prefeito Sergio Ribeiro já é um marco para o município. O que precisa agora é a comunidade, as associações, os movimentos, se apropriarem desse instrumento para construção de políticas para as mulheres”, enfatizou.



A conselheira tutelar Viviane Rodrigues, também presente no encontro, aproveitou a ocasião para informar as atividades do Conselho no tocante à temática da mulher. “O Conselho Tutelar também é sensível a essa questão. Temos infelizmente casos freqüentes de abusos e exploração sexual, inclusive denúncias nos parques e em algumas regiões da cidade. Este ano, como já aconteceu no ano anterior, estaremos fazendo campanha e atividades, em conjunto com o CMDCA e a Coordenadoria da Mulher, para a discussão com toda a sociedade e o combate à violência e exploração sexual. A participação de todos e a informação são muito importantes”, destacou.







Confira a agenda para o mês de março



8 de março:

Bloco da Mulher



12 de março:

Caminhada da Mulher (do Tancredão ao Calçadão)

Horário: a definir



15 de março:

Palestra e Debate: “Assédio sexual e assédio moral”

Palestrante: a definir

Local: a definir

Horário: a definir



17 de março:

Palestra e Debate: “Aborto, questão de saúde pública”

Palestrante: a definir

Local: a definir

Horário: a definir



19 de março:

Atividades Culturais e Esportivas

Palestrante: a definir

Local: a definir

Horário: a definir







Texto: Helton Alves

Foto: Gilberto Cerri