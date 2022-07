Encontro dos Violeiros reunirá músicos da cidade e da região

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Dentro do projeto Amigos da Viola, que completa dois anos de atividades, o Encontro dos Violeiros trará a Orquestra de Violeiros de Osasco, e outras duplas



No próximo sábado (5), a Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Cultura e Turismo, irá promover o Encontro dos Violeiros, na Aldeia de Carapicuíba. A atividade, que começará a partir das 16 horas, tem como objetivo incentivar os violeiros de Carapicuíba e região, e resgatar a cultura da música raiz.



Iniciado há dois anos atrás, o projeto já reuniu em cada primeiro sábado do mês, no quadrilátero da Aldeia, várias duplas, como Ribeiro e Bragantino, Espigão e Carmel, Raí e Ramires, Alexandrino e Pindaré, Adilson e Aníbal, Jota Domingos, entre outros. A atração deste sábado será a Orquestra de Violeiros de Osasco, que se apresentará às 19 horas. O término da atividade está previsto paras às 22 horas.



Desde que iniciou o projeto, em janeiro de 2009, a Secretaria de Cultura tem se esforçado para formar a Orquestra de Violeiros de Carapicuíba. Para tanto, são oferecidas oficinas de viola caipira na própria secretaria e no Teatro Municipal Jorge Amado, gratuitamente, tanto para iniciantes quanto para quem já detém uma melhor técnica. No Teatro Jorge Amado, o curso começa às 19 horas de todas as segundas-feiras e se estende até as 22 horas. Na secretaria, vai das 5 às 22 horas, durante as terças-feiras. Para participar basta preencher uma ficha em ambos locais e possuir o instrumento.





Próximo sábado



No sábado seguinte (12), acontecerá, também na Aldeia de Carapicuíba, o segundo Encontro do Woman Bikers MT. A atividade começará às 13 horas, contará com apresentação de bandas de rock e reunirá mulheres motociclistas de São Paulo, do município e da região. No local também poderá ser encontrado bancas de venda de CD, artigos de couro, dentre outras coisas.





Endereços:



Teatro Municipal Jorge Amado: Av. Mirian, 86 – Centro.

Secretaria de Cultura e Turismo: Praça da Aldeia, 19 – Aldeia de Carapicuíba.

Texto: Helton Alves

Foto: Gilberto Cerri