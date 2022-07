Pesquisa de Qualidade de Vida ajudará nortear as políticas públicas para a cidade

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Iniciativa pioneira, a pesquisa, realizada com mais de 2 mil domicílios, servirá de parâmetro para construção de novos equipamentos públicos e para a melhoria da administração



A Prefeitura de Carapicuíba realizou em meados no ano passado pesquisa para obter um indicador de qualidade de vida. As informações, oriunda de consulta em mais de 2 mil domicílios, foram coletadas por pesquisadores do Instituto Via Pública, e servirão como parâmetros para a administração desenvolver políticas públicas em consonância com as expectativas da população.

Na pesquisa, foram obtidas informações sobre áreas como saúde, educação, esporte, lazer, religião, infra-estrutura, dentre outras. De acordo com ela, as escolas públicas municipais têm uma maior aprovação pelos munícipes do que as estaduais. As escolas municipais obtiveram 8 pontos, em uma escala de 0 a 10, contra 7,3 das públicas estaduais e 8 das escolas particulares. Quanto ao conforto, o transporte público municipal também foi melhor avaliado do que o intermunicipal.

A pesquisa obteve ainda a percepção da população a respeito da responsabilidade dos entes federativos no provimento de serviços públicos. Lazer, meio ambiente, transporte, educação, e mesmo a segurança, responsabilidade dos Estados e da União, foram apontados como obrigação da Prefeitura pela população.