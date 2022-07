Prefeitura abre inscrições para cursos do NAC

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Cerca de 270 vagas estão disponíveis em onze cursos oferecidos pelo Núcleo de Assistência à Comunidade

A Prefeitura de Carapicuíba abrirá a partir do dia 17 de janeiro inscrições para os cursos oferecidos pelo Núcleo de Assistência à Comunidade (NAC) da Secretaria de Assistência Social. As inscrições, que prosseguem até 17 de fevereiro, podem ser realizadas na sede da secretaria (Av. Maria Helena, 55 – Centro). O candidato deverá levar o original da carteira de identidade e cópia, e ser maior de 16 anos.

Os cursos são oferecidos em vários equipamentos da Prefeitura, como a Casa do Adolescente, os CAPS e CATIC, ou na sede de entidades conveniadas, como as Obras Kolping, igrejas evangélicas, ou associações de bairros. Nestes locais podem-se encontrar cursos de artesanato, cabeleireiro, corte e costura, patchwork, tear, — com duração de nove meses, e manicure — e pedicuro, maquilagem, depilação, bijuteria, origame, cartonagem, — com duração de cinco meses.