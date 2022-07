Seleção de Carapicuíba atrai patrocinador

A Seleção de Futebol Sub-17 de Carapicuíba recebeu uniformes para treinamento no Estádio Municipal de Carapicuiba nessa segunda, 10 de janeiro, após retomar a preparação da equipe que vai representar a cidade em torneios oficiais.

O material (meião, calção e camisa) foi oferecido pela empresa Rodoanel Veículos, num gesto de incentivo ao esporte em Carapicuíba.

A Seleção de Futebol Sub-17 começou os treinamentos em novembro do ano passado, após realizar seletivas com mais de 400 jovens do município.

Segundo o Secretário de Esportes e Lazer Eduardo Araújo, “juntamente com os professores, estamos trabalhando para conseguir apoio para o maior número de modalidades possível, a fim de proporcionar o desenvolvimento do esporte no município e levar o nome de Carapicuíba aonde pudermos”, ressaltou.



Texto e Foto: Rogério Roque