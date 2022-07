Prefeito de Carapicuíba conversa com a população através de programa de rádio

Sexta-feira, 21, o prefeito Sergio Ribeiro será novamente entrevistado na Rádio New Life FM 87.5MHz. No dia 7 de janeiro, os locutores Welington de Andrade e Serginho Sombra conversaram com o prefeito, que falou sobre o trabalho realizado nos últimos anos e respondeu a perguntas feitas por dezenas de ouvintes que conseguiram ligar para a rádio.

A entrevista terá início às 9 horas e os ouvintes podem fazer perguntas através do telefone 4207-2354 e e-mail [email protected]