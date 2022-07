Prefeitura e Caixa assinam contrato de concessão de serviços financeiros municipais

Hoje, 19, a Prefeitura de Carapicuíba e a Caixa Econômica Federal assinarão o Contrato de Concessão da Folha de Pagamento e outros serviços financeiros municipais.

Melhor organização, atendimento bancário de qualidade e economia para o funcionalismo foram as principais razões que levaram a Prefeitura a contratar a Caixa. A Administração também vai ganhar com a centralização dos serviços financeiros, dando mais um salto de qualidade e organização na gestão das contas públicas.

A CEF se comprometeu a oferecer taxas e tarifas melhores do que as praticadas pela instituição bancária que atualmente detém este serviço. Dentre outras vantagens, a Tarifa de Manutenção, que atualmente é de R$ 16,00 ao mês para salários até R$ 4 mil e R$ 24,00 para acima de R$ 4mil, terá isenção total no 1º ano e desconto de 20% no segundo ano, e não haverá limites de uso ou cobranças de tarifas para serviços em excesso.

Além disso, abrirá um posto de atendimento e instalará dois caixas eletrônicos dentro do Centro Administrativo da Prefeitura para facilitar o acesso dos funcionários e munícipes ao Banco.

A Caixa possui duas agências no município, uma no Calçadão e outra na Vila Dirce. Foi assumido o compromisso de oferecer nestas Agências, atendimento personalizado com um gerente exclusivo e espaço privilegiado para os funcionários públicos municipais.

Outra vantagem, será a instalação de novas Casas Lotéricas no município, o que proporcionará facilidade para os servidores e munícipes, que quiserem pagar contas e movimentar as contas correntes.

A Prefeitura pretende concluir a migração das contas bancárias do Banco Santander para a Caixa Econômica Federal até o início de março. Os servidores serão convocados, organizadamente, para efetivarem a abertura das contas. Não haverá custo para o funcionalismo.



Assinatura do Contrato:

Dia 19 de janeiro de 2011 às 15 horas

Superintendência de Pinheiros

Local: Av. Pedroso de Moraes nº 644 – 5º andar – Pinheiros