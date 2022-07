20 de Janeiro, dia do Farmaceutico Hoje é um dia muito especial…

O prefeito Sergio Ribeiro e a secretária da Saúde dra. Simone Monteaperto, cumprimentam todos os farmacêuticos do município, em especial os da rede pública pelo empenho, carinho e atenção dedicada aos nossos munícipes. O Farmacêutico é um profissional imprescindível na equipe multiprofissional de saúde, a sua atuação nas unidades básicas de saúde, nos pronto-socorros e pronto atendimentos, são indispensáveis ao atendimento de boa qualidade para a população. O aspecto humanístico demonstrado na prática farmacêutica vai além de suas funções pois, esses profissionais lidam diretamente com uma população que necessitada de muito apoio e orientação. O Farmacêutico da rede de saúde pública municipal de Carapicuíba tem se comprometido com as demandas locais o que contribui com a proposta de saúde preconizada pelo Sistema Único de Saúde. Assim, o farmacêutico passa a exercer cada vez mais um papel humanístico de grande relevância para a sociedade. Parabéns pelo seu dia, pelas vitórias e conquistas, que na sua profissão são os esforços para salvar vidas e minimizar o sofrimento daqueles que necessitam.